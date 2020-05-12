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Цього року у столиці відкриють сім оновлених закладів освіти - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У столиці цього року відкриють 7 нових та повністю реконструйованих закладів освіти. Місто спрямувало на це близько 2 млрд грн. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Цього року у столиці відкриють сім оновлених закладів освіти - Кличко

"Цього року відкриють 7 оновлених закладів освіти. Зокрема, 3 нових дитсадки та 2 – після повної реконструкції. Плануємо завершити і масштабні реконструкції з добудовами у 2 школах. Роботи на об’єктах тривали і в період карантину. Нагадаю, що у 2020-му на будівництво нових і реконструкцію існуючих закладів освіти місто виділило один мільярд гривень. Загалом, за 4 останніх роки в Києві побудували та оновили 23 дитячих садочки та 7 шкіл. І ми продовжуємо інвестувати в розвиток наших дітей", – сказав Кличко.

Він також підкреслив, що цей навчальний рік школярам доведеться завершувати дистанційно. Тож керівники шкіл отримали інструкції від Міністерства освіти. Школярі навчаються онлайн, дистанційно здають тести і пишуть контрольні.

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Профільне міністерство також розробляє план проведення ЗНО та вступної компанії.

"Як тільки ми отримаємо інструкції, – доведемо їх і до керівників шкіл та вищих навчальних закладів, і до абітурієнтів. Тепер наше головне завдання – якісно підготуватися до початку наступного навчального року. Хочу зазначити, що місто на це вже виділило майже 4 мільярди гривень. Найбільше коштів – близько двох мільярдів, спрямували на ремонтні роботи в закладах освіти та на загальноміські програми", – зазначив Кличко.

За його словами, у всіх районах столиці триває закупівля меблів, обладнання для їдалень та харчоблоків, техніки для STEM-освіти, дидактичних матеріалів, а більшість закладів освіти вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно через карантин, який ввели через пандемію COVID-19, і який триватиме до 22 травня.

Календар навчання виглядатиме так: до 31 травня триватимуть заняття, до 1 липня має бути завершений навчальний рік.

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