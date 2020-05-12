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В этом году в столице откроют семь обновленных учебных заведений - Кличко

Киев • УНН

 • 14878 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В столице в этом году откроют 7 новых и полностью реконструированных учебных заведений. Город направил на это около 2 млрд грн. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В этом году в столице откроют семь обновленных учебных заведений - Кличко

"В этом году откроют 7 обновленных учебных заведений. В частности, 3 новых детсада и 2 - после полной реконструкции. Планируем завершить и масштабные реконструкции с пристройками в 2 школах. Работы на объектах продолжались и в период карантина. Напомню, что в 2020-м на строительство новых и реконструкцию существующих учебных заведений город выделил один миллиард гривен. В общем, за 4 последних года в Киеве построили и обновили 23 детских сада и 7 школ. И мы продолжаем инвестировать в развитие наших детей", - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что этот учебный год школьникам придется завершать дистанционно. Поэтому руководители школ получили инструкции от Министерства образования. Школьники учатся онлайн, дистанционно сдают тесты пишут контрольные.

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Профильное министерство также разрабатывает план проведения ВНО и вступительной компании.

"Как только мы получим инструкции, - доведем их и до руководителей школ и высших учебных заведений, и до абитуриентов. Теперь наша главная задача - качественно подготовиться к началу следующего учебного года. Хочу отметить, что город на это уже выделил почти 4 миллиарда гривен. Больше всего средств - около двух миллиардов, направили на ремонтные работы в учебных заведениях и на общегородские программы", - отметил Кличко.

По его словам, во всех районах столицы продолжается закупка мебели, оборудования для столовых и пищеблоков, техники для STEM-образования, дидактических материалов, а большинство учебных заведений уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

Напомним, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно из-за карантина, который ввели из-за пандемии COVID-19, и который продлится до 22 мая.

Календарь обучение будет выглядеть так: до 31 мая продлятся занятия, до 1 июля должен быть завершен учебный год.

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