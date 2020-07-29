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В Киеве выделено почти 4 млрд грн на подготовку учреждений образования к учебному году - Кличко

В Киеве выделено почти 4 млрд грн на подготовку учреждений образования к учебному году - Кличко

Киев  •  УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Выделено почти четыре миллиарда гривен на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, которая уже 7 августа представит план действий по началу учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах", - сказал Кличко

По его словам, педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу. Большинство учебных заведений, за счет города, уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты. И будут готовы к различным форматам обучения - исходя из эпидемиологической ситуации.

"Хочу напомнить, что мы выделили почти четыре миллиарда гривен на подготовку учреждений к новому учебному году. Больше всего средств - около двух миллиардов - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", - добавил мэр Киева.

Напомним, в этом году в столице откроют семь обновленных учебных заведений.

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