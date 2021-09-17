У Києві відбудеться перша церемонія нагородження ЛГБТ-учасників

Деталі

Вручення статуеток буде в 7 номінаціях:

– Квір-блогер_ка року в Україні

– ЛГБТ+ френдлі медіа року в Україні

– Витвір квір-мистецтва року в Україні

– ЛГБТ+ френдлі бренд року в Україні

– Союзник(союзниця) ЛГБТ+ року в Україні

– ЛГБТ+ Активіст_ка року в Україні

– ЛГБТ+ подія року в Україні. Зазначають, що переможниця в цій номінації стане грандмаршалом (грандмаршалкою) Маршу Рівності 2021.

Під час події виступлять MELOVIN, Michael Soul, Sofia Shanti, KaroonBand, Art Demur, U:Lav, Туча, KinderLimo.

Нагадаємо

Учасників масових заворушень під час ЛГБТ-прайду в Одесі відправили під домашній арешт.