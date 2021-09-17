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17 березня, 19:38 • 85249 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 109350 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 166780 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148425 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149357 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160113 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177581 перегляди

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У Києві відбудеться перша церемонія нагородження ЛГБТ-учасників

Київ • УНН

 • 21998 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Києві у суботу, 18 вересня, відбудеться перша церемонія нагородження ЛГБТ+ премії KyivPrideAwards2021. Про це інформують на Telegram-каналі події, пише УНН.

Деталі

Вручення статуеток буде в 7 номінаціях:
– Квір-блогер_ка року в Україні
– ЛГБТ+ френдлі медіа року в Україні
– Витвір квір-мистецтва року в Україні
– ЛГБТ+ френдлі бренд року в Україні
– Союзник(союзниця) ЛГБТ+ року в Україні
– ЛГБТ+ Активіст_ка року в Україні
– ЛГБТ+ подія року в Україні. Зазначають, що переможниця в цій номінації стане грандмаршалом (грандмаршалкою) Маршу Рівності 2021.

Під час події виступлять MELOVIN, Michael Soul, Sofia Shanti, KaroonBand, Art Demur, U:Lav, Туча, KinderLimo.

Нагадаємо

Учасників масових заворушень під час ЛГБТ-прайду в Одесі відправили під домашній арешт.

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