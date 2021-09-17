У Києві відбудеться перша церемонія нагородження ЛГБТ-учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Києві у суботу, 18 вересня, відбудеться перша церемонія нагородження ЛГБТ+ премії KyivPrideAwards2021. Про це інформують на Telegram-каналі події, пише УНН.
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Вручення статуеток буде в 7 номінаціях:
– Квір-блогер_ка року в Україні
– ЛГБТ+ френдлі медіа року в Україні
– Витвір квір-мистецтва року в Україні
– ЛГБТ+ френдлі бренд року в Україні
– Союзник(союзниця) ЛГБТ+ року в Україні
– ЛГБТ+ Активіст_ка року в Україні
– ЛГБТ+ подія року в Україні. Зазначають, що переможниця в цій номінації стане грандмаршалом (грандмаршалкою) Маршу Рівності 2021.
Під час події виступлять MELOVIN, Michael Soul, Sofia Shanti, KaroonBand, Art Demur, U:Lav, Туча, KinderLimo.
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Учасників масових заворушень під час ЛГБТ-прайду в Одесі відправили під домашній арешт.