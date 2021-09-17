В Киеве состоится первая церемония награждения ЛГБТ-участников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Киеве в субботу, 18 сентября, состоится первая церемония награждения ЛГБТ + премии KyivPrideAwards2021. Об этом информируют на Telegram-канале события, пишет УНН.
Детали
Вручение статуэток будет в 7 номинациях:
- Квир-блогер_ка года в Украине
- ЛГБТ + френдли медиа года в Украине
- Произведение квир-искусства года в Украине
- ЛГБТ + френдли бренд года в Украине
- Союзник_ця ЛГБТ + года в Украине
- ЛГБТ + Активист_ка года в Украине
- ЛГБТ + событие года в Украине. Отмечают, что победительница в этой номинации станет грандмаршалкою Марша равенства 2021.
Во время происшествия выступят MELOVIN, Michael Soul, Sofia Shanti, KaroonBand, Art Demur, U: Lav, Туча, KinderLimo.
Напомним
Участников массовых беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе отправили под домашний арест.