Учасників масових заворушень під час ЛГБТ-прайду в Одесі відправили під домашній арешт

У результаті сутички постраждали 16 поліцейських і 13 нацгвардійців, а за безлади була затримана 61 особа.

Попкова підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському, скоєному групою осіб, а також в хуліганстві із застосуванням зброї або предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень. Решту учасників звинувачують у хуліганстві й опорі представникам влади, які охороняли громадський порядок.

Відзначимо, що більшість учасників масових заворушень 28 серпня виявилися жителями Києва, Харкова та інших міст. 12 хуліганів виявилися неповнолітніми.