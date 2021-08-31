Учасників масових заворушень під час ЛГБТ-прайду в Одесі відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Два місяці під нічним домашнім арештом проведуть 13 учасників організації "Традиції і порядок", а лідер одеського осередку Ілля Попков - під цілодобовим. Такий запобіжний захід обрав Приморський суд Одеси для активістів, які влаштували безлади під час прайд-параду в Одесі 28 серпня.
У результаті сутички постраждали 16 поліцейських і 13 нацгвардійців, а за безлади була затримана 61 особа.
Попкова підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському, скоєному групою осіб, а також в хуліганстві із застосуванням зброї або предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень. Решту учасників звинувачують у хуліганстві й опорі представникам влади, які охороняли громадський порядок.
Відзначимо, що більшість учасників масових заворушень 28 серпня виявилися жителями Києва, Харкова та інших міст. 12 хуліганів виявилися неповнолітніми.