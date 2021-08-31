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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Участников массовых беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе отправили под домашний арест

Участников массовых беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе отправили под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 15716 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Два месяца под ночным домашним арестом проведут 13 участников организации “Традиции и порядок”, а лидер одесской ячейки Илья Попков — под круглосуточным. Такую меру пресечения избрал Приморский суд Одессы для активистов, устроивших беспорядки во время прайд-парада в Одессе 28 августа.

В результате стычки пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев, а за беспорядки был задержан 61 человек.

Попкова подозревают в нанесении телесных повреждений полицейскому, совершенном группой лиц, а также в хулиганстве с применением оружия или предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений. Остальных участников обвиняют в хулиганстве и сопротивлении представителям власти, которые охраняли общественный порядок.

Отметим, что большинство участников массовых беспорядков 28 августа оказались жителями Киева, Харькова и других городов. 12 хулиганов оказались несовершеннолетними.

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