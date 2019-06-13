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У Києві в рази підвищився рівень забруднення повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У столиці підвищився рівень забруднення повітря. У прес-службі ДСНС пояснюють, що накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря сприяють метеорологічні умови, передає УНН.

У Києві в рази підвищився рівень забруднення повітря

Як повідомили у ДСНС, з 8 червня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

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"Протягом 12 - 13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - йдеться у повідомленні.

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Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 18 червня.

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