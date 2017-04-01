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У Києві в районі Петрівки сталось задимлення, одну із доріг заблоковано

У Києві в районі Петрівки сталось задимлення, одну із доріг заблоковано

Київ • УНН

 • 27580 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Столичний район Петрівка задимлено. Одну із доріг заблокували пожежники, передає кореспондент УНН.

Як уточнив кореспондент, пожежні заблокували Новокостянтинівську вулицю. Наразі рух там ускладнений.

УНН наразі намагається з'ясувати, що саме стало причиною задимлення на Петрівці.

Як повідомляв УНН, сталася велика пожежа у Києві на Осокорках.

Нагадаємо, 29 березня о 22:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Садовій міста Києва, виникла пожежа на відкритій території.

На момент прибуття рятувальників на місце події, площа пожежі складала приблизно 3000 кв.м. О 0:50 пожежу локалізовано, а о 1:40 на площі 4000 кв.м. ліквідовано.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Жертв та постраждалих немає.

Українські Національні Новини

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