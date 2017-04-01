В Киеве в районе Петровки произошло задымление, одна из дорог заблокирована

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79470 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111648 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169942 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125004 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115325 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106197 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160465 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве в районе Петровки произошло задымление, одна из дорог заблокирована

В Киеве в районе Петровки произошло задымление, одна из дорог заблокирована

Киев  •  УНН

 • 27567 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Столичный район Петровка задымлен. Одну из дорог заблокировали пожарные, передает корреспондент УНН.

Как уточнил корреспондент, пожарные заблокировали Новоконстантиновскую улицу. Сейчас движение там затруднено.

УНН сейчас пытается выяснить, что именно стало причиной задымления на Петровке.

Как сообщал УНН, произошел крупный пожар в Киеве на Осокорках.

Напомним, 29 марта в 22:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Садовой города Киева, возник пожар на открытой территории.

На момент прибытия спасателей на место происшествия, площадь пожара составляла примерно 3000 кв.м. В 0:50 пожар локализован, а в 1:40 на площади 4000 кв.м. ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Жертв и пострадавших нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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