В Киеве в районе Петровки произошло задымление, одна из дорог заблокирована
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Столичный район Петровка задымлен. Одну из дорог заблокировали пожарные, передает корреспондент УНН.
Как уточнил корреспондент, пожарные заблокировали Новоконстантиновскую улицу. Сейчас движение там затруднено.
УНН сейчас пытается выяснить, что именно стало причиной задымления на Петровке.
Как сообщал УНН, произошел крупный пожар в Киеве на Осокорках.
Напомним, 29 марта в 22:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Садовой города Киева, возник пожар на открытой территории.
На момент прибытия спасателей на место происшествия, площадь пожара составляла примерно 3000 кв.м. В 0:50 пожар локализован, а в 1:40 на площади 4000 кв.м. ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
Жертв и пострадавших нет.