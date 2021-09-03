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У Києві цими вихідними через футбольний матч продовжать роботу метро

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У ніч із 4 на 5 вересня на одну годину подовжать роботу столичного метро та можливо обмежать вхід на деякі його станції. Про це повідомив Київський метрополітен, інформує УНН.

Цитата

“У ніч з 4 на 5 вересня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між збірними командами України та Франції (початок гри о 21:45), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину”, — написали на Facebook-сторінці КП “Київський метрополітен”.

Додамо

Також зауважили, що можуть обмежити (закрити) на вхід станцію “Олімпійська” перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станції “Олімпійська”, “Палац спорту” і “Площа Льва Толстого”.

Такі заходи вживають із міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо

Нещодавно після зливи через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію столичного метро “Героїв Дніпра”. Наразі станція працює у звичайному режимі.

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