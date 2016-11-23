У Києві тимчасово закриють рух деяких тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві в ніч з 23 на 24 листопада тимчасово закриють рух тролейбусів маршрутів №30, 31, 37, 47, 50. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“24 листопада з 0:00 до 5:00 на ділянці Керченська площа — проспект В. Маяковського закривається рух тролейбусів маршрутів №30, 31, 37, 47, 50. За інформацією КП „Київпастранс“, такі зміни у рух вносяться у зв’язку із заміною контактного проводу”, — сказано в повідомленні.