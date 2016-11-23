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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве временно закроют движение некоторых троллейбусов

Киев • УНН

 • 8251 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве в ночь с 23 на 24 ноября временно закроют движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 37, 47, 50. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В Киеве временно закроют движение некоторых троллейбусов

"24 ноября с 00:00 до 05:00 на участке Керченская площадь - проспект Маяковского закрывается движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 37, 47, 50. По информации КП "Киевпасстранс", такие изменения в движение вносятся в связи с заменой контактного провода", - сказано в сообщении.

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