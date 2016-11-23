В Киеве временно закроют движение некоторых троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве в ночь с 23 на 24 ноября временно закроют движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 37, 47, 50. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"24 ноября с 00:00 до 05:00 на участке Керченская площадь - проспект Маяковского закрывается движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 37, 47, 50. По информации КП "Киевпасстранс", такие изменения в движение вносятся в связи с заменой контактного провода", - сказано в сообщении.