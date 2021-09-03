У Києві стартувала наукова конференція присвячена глаукомі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сьогодні у Києві стартувала наукова конференція “Глаукома” за участю доктора медичних наук, професора, завідуючого кафедрою офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Сергія Рикова та провідних спеціалістів-офтальмологів з різних країн світу, передає УНН.
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Конференція присвячена 30-річчю зі дня заснування університету. Цього року подія відбувається у режимі “офлайн”. У конференції приймають участь відомі професори України та інших країн світу.
У програмі лекції президента EGS Fotis Topouzis, віце президента EGS Anja Tuulonen, члена президії EGS Gabor Hollo, президента глаукомного товариства Туреччини та члена президії EGS Ilgaz Yalvac та інших відомих фахівців з глаукоми.
Конференція триває з 3 по 4 вересня. У перший день провідний український офтальмолог, професор Сергій Риков розпочав конференцію зі стартових питань глаукоми.
Обговорювалися інновації медикаментозної терапії глаукоми. За участю провідних спеціалістів Угорщини, Фінляндії, Греції, Росії відбулися дискусії та лекції на тему деяких аспектів діагностики глаукоми.
Зокрема, спеціалісти оговорили питання факторів ризику та патогенез ПВКГ, ост та периметрію в діагностиці та спостереженні глаукоми.
Також відбулася гостьова презентація на тему особливостей проведення факоемульсифікації із застосуванням фемтосекундного лазера у хворих на глаукому.
Як усе було - дивіться у сюжеті УНН.