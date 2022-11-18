У Києві стабілізували мережу та відновили графік відключення світла

Цитата

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Графіки відключень необхідно шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.

У відомстві закликали громадян споживати електроенергію помірно.

Доповнення

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНН повідомив, що відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими.