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У Києві стабілізували мережу та відновили графік відключення світла

У Києві стабілізували мережу та відновили графік відключення світла

Київ • УНН

 • 352612 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Києві в п’ятницю стабілізували енергосистему та повернули відключення електроенергії за графіками. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Цитата

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Графіки відключень необхідно шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.

У відомстві закликали громадян споживати електроенергію помірно.

Доповнення

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНН повідомив, що відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими.

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