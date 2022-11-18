У Києві стабілізували мережу та відновили графік відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Києві в п’ятницю стабілізували енергосистему та повернули відключення електроенергії за графіками. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
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"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Графіки відключень необхідно шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.
У відомстві закликали громадян споживати електроенергію помірно.
Доповнення
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНН повідомив, що відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими.