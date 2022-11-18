В Киеве стабилизировали сеть и восстановили график отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киеве в пятницу стабилизировали энергосистему и вернули отключение электроэнергии по графикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Цитата
"НЕК Укрэнерго удалось сбалансировать энергосистему. Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам", - говорится в сообщении.
Детали
Графики отключений необходимо искать на сайте ДТЭК Киевские электросети.
В ведомстве призвали граждан потреблять электроэнергию умеренно.
Дополнение
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНН сообщил, что отключения света будут продолжаться до конца зимы.