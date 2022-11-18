В Киеве стабилизировали сеть и восстановили график отключения света

Цитата

"НЕК Укрэнерго удалось сбалансировать энергосистему. Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам", - говорится в сообщении.

Детали

Графики отключений необходимо искать на сайте ДТЭК Киевские электросети.

В ведомстве призвали граждан потреблять электроэнергию умеренно.

Дополнение

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНН сообщил, что отключения света будут продолжаться до конца зимы.