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В Киеве стабилизировали сеть и восстановили график отключения света

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киеве в пятницу стабилизировали энергосистему и вернули отключение электроэнергии по графикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Цитата

"НЕК Укрэнерго удалось сбалансировать энергосистему. Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам", - говорится в сообщении.

Детали

Графики отключений необходимо искать на сайте ДТЭК Киевские электросети.

В ведомстве призвали граждан потреблять электроэнергию умеренно.

Дополнение

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНН сообщил, что отключения света будут продолжаться до конца зимы.

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