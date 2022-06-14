У Києві спростували заяви про холерну паличку у воді

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"Наразі у мережі розповсюджується фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. Таке повідомлення вже поширилося пабліками та чатами різних міст. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у Київводоканалі, ця інформація не відповідає дійсності та, ймовірно, спрямована на дестабілізацію ситуації, нагнітання паніки серед населення.

Підприємство наголошує, що якість питної води контролюють за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від норми наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна.

"Інформація про нібито неякісну водопровідну воду є частиною інформаційної боротьби, яка точиться у рамках війни з російськими окупантами. Навіть у найскладніші часи, у період активних бойових дій навколо міста, "Київводоканал" суворо дотримувався технологій водопідготовки та подавав у домівки киян безпечну питну воду. Ми продовжуємо це робити і надалі, жодних причин для хвилювання щодо безпеки водопровідної води немає", – повідомив генеральний директор Київводоканалу Сергій Крушановський.

Нагадаємо

Станом на 12 червня випадків холери в Україні не виявлено.