Випадків холери в Україні не зафіксовано - МОЗ

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«У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було», – сказав Кузін.

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Він додав, що окрім обстеження людей, досліджувались проби об’єктів довкілля, зокрема майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було.

Головний державний санітарний лікар зазначив, що наразі доволі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя. Водночас ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів.

Окрім того, заступник міністра охорони здоров’я додав, що літо – це загалом сприятлива пора для поширення багатьох інфекцій, у першу чергу гострих кишкових. Тобто йдеться про дизентерію, сальмонельоз, ротавірусну інфекцію, гострі кишкові інфекції, встановленої та невстановленої етіології.

Ці хвороби характеризуються широкою розповсюдженістю, високою частотою розвитку тяжких форм і ускладнень, виникненням у низці випадків станів, що несуть безпосередню загрозу для життя.

Саме тому важливо дотримуватись базових правил особистої гігієни, використання безпечної води, ретельної термічної обробки їжі тощо, наголошують у МОЗ.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Одеська обласна військова адміністрація назвала фейком поширену інформацію про нібито випадки холери в регіоні, жодного факту підтвердження наявності збудника холери ні в Одесі, ні в Одеській області не виявлено.

Як писав УНН, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтверджує ризики виникнення холери у Маріуполі, у регіоні створили запаси засобів для лікування та вакцинації.