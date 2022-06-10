Одещина: ворог робить вкиди про холеру в регіоні, в ОВА вказують на їх фейковість
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Одеська обласна військова адміністрація назвала фейком поширену інформацію про нібито випадки холери в регіоні, жодного факту підтвердження наявності збудника холери ні в Одесі, ні в Одеській області не виявлено. Заяву поширив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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У мережі, як зазначається, стала розповсюджуватися інформація щодо нібито виявлення фактів захворювання на холеру.
"Інформація... не відповідає дійсності і є фейковою", - вказано у заяві Одеської ОВА.
Як зазначають інфекціоністи, захворюваність на холеру визначається не під час огляду лікарем за тими чи іншими симптомами, а виключно лабораторно-бактеріологічним аналізом.
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"Станом на 12:00, 10 червня 2022 року, жодного факту підтвердження наявності збудника холери ні в Одесі, ні в Одеській області не виявлено", - ідеться в повідомленні.
Також Братчук пояснив, чому розганяють фейки про "холеру" на півдні України.
"У ворога, у рашистів величезні проблеми зі спалахом холери у Маріуполі, і вони стоять перед загрозою величезної епідемії, саме в Маріуполі. Тому, щоб інформаційно перебити ці проблеми, щоб показати, що ці проблеми є у Миколаєві або Одесі, ворог спеціально через підрозділи ІПСО розганяє цю інформацію", - сказав Братчук у відеозверненні у Telegram.
Нагадаємо
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтверджує ризики виникнення холери у Маріуполі, у регіоні створили запаси засобів для лікування та вакцинації.
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