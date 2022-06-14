В Киеве опровергли заявления о холерной палочке в воде

Детали

"Сейчас в сети распространяется фейковая информация о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. Такое сообщение уже распространилось по пабликам и чатам разных городов. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой", – говорится в сообщении.

Как отметили в Киевводоканале, эта информация не соответствует действительности и, вероятно, направлена ​​на дестабилизацию ситуации, нагнетание паники среди населения.

Предприятие отмечает, что качество питьевой воды контролируют по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателям безопасности. Никаких отклонений от нормы сейчас нет, водопроводная вода вполне безопасна.

"Информация о якобы некачественной водопроводной воде является частью информационной борьбы, которая идет в рамках войны с российскими оккупантами. Даже в сложные времена, в период активных боевых действий вокруг города, "Киевводоканал" строго соблюдал технологии водоподготовки и подавал в дома киевлян безопасную питьевую воду. Мы продолжаем это делать и дальше, никаких причин для волнения по безопасности водопроводной воды нет", – сообщил генеральный директор Киевводоканала Сергей Крушановский.

Напомним

По состоянию на 12 июня случаев холеры в Украине не обнаружено.