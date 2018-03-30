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У Києві сьогодні наймасштабніше в історії міста відключення води

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Києві сьогодні очікується наймасштабніше за всю історію міста відключення водопостачання. Про повідомляє прес-служба "Київводоканалу", передає УНН.

"З 30 березня з 10 години до 7 години 31 березня 2018 року із загальної схеми водопостачання міста буде відключена насосна водопровідна станція "Крутогірна" для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури Д=800 мм", — йдеться у повідомленні.

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Під час відключення буде частково обмежено водопостачання у таких зонах:

Зниження надійності водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму):

Голосіївський район

  • район Голосіїв — Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська і Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;
  • район проспект Науки — Стратегічне шосе та суміжні вулиці.

Святошинський район

  • Микільська Борщагівка в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних та суміжних вулиць.

Солом’янський район

  • житловий масив Першотравневий в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської та суміжних вулиць;
  • житловий масив Солом’янка в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського;
  • житловий масив Чоколівка (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту Жуляни) — повністю;
  • група житлових масивів Відрадний (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова та Пост-Волинська) — повністю.

Обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови

Голосіївський район

  • житлові масиви Теремки-1, Теремки-2 — повністю;
  • багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць;
  • район Голосіїв від Голосіївської площі до ж/м Теремки;

Святошинський район

  • житловий масив Микільська Борщагівка — повністю;
  • житловий масив Південна Борщагівка — повністю;
  • житловий масив Академмістечко в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць;
  • район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги.

Солом’янський район

  • район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць.

Шевченківський район

  • житловий масив Нивки — повністю.
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