В Киеве сегодня самое масштабное в истории города отключение воды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве сегодня ожидается самое масштабное за всю историю города отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает УНН.
"С 30 марта с 10:00 до 7:00 31 марта 2018 года с общей схемы водоснабжения города будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры", - оворится в сообщении.
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Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:
Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума):
Голосеевский район
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- район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
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- район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.
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Святошинский район
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- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
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Соломенский район
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- жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
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- жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
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- жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;
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- группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.
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Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:
Голосеевский район
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- жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;
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- многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
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- район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;
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Святошинский район
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- жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;
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- жилой массив Южная Борщаговка - полностью;
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- жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
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- район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
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Соломенский район
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- район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
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Шевченковский район
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- жилой массив Нивки - полностью.
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