В Киеве сегодня самое масштабное в истории города отключение воды

"С 30 марта с 10:00 до 7:00 31 марта 2018 года с общей схемы водоснабжения города будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры", - оворится в сообщении.

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Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума):

Голосеевский район



район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;



район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.



Святошинский район



Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.



Соломенский район



жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;



жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;



жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;



группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.



Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район



жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;



многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;



район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;



Святошинский район



жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;



жилой массив Южная Борщаговка - полностью;



жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;



район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.



Соломенский район



район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.



Шевченковский район