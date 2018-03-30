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В Киеве сегодня самое масштабное в истории города отключение воды

В Киеве сегодня самое масштабное в истории города отключение воды

Киев  •  УНН

 • 8548 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве сегодня ожидается самое масштабное за всю историю города отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает УНН.

"С 30 марта с 10:00 до 7:00 31 марта 2018 года с общей схемы водоснабжения города будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры", - оворится в сообщении.

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Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума):

Голосеевский район

  • район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
  • район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.

Святошинский район

  • Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

  • жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
  • жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
  • жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;
  • группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.

Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

  • жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;
  • многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
  • район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;

Святошинский район

  • жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;
  • жилой массив Южная Борщаговка - полностью;
  • жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
  • район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

  • район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

  • жилой массив Нивки - полностью.
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