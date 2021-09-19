У Києві розпочався Марш рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У центрі Києва розпочався Марш Рівності у рамках Kyiv Pride, передає УНН.
Деталі
Під лозунги “Свобода — це наша врода. Пліч-о-пліч разом за рівноправ’я” колона рушила в сторону бульвару Тараса Шевченка.
Наразі точна кількість учасників Маршу невідома. Раніше організатори заявляли, що очікують до 10 тисяч учасників.
Як повідомляв УНН, у центрі столиці також зібрались противники Kyiv Pride, їх стримує поліція.
Доповнення
Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого заходу.
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