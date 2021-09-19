Омбудсмен закликала правоохоронців гарантувати безпеку учасникам Маршу Рівності у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала правоохоронців забезпечити дотримання громадського порядку під час Маршу Рівності у Києві. Про це вона повідомила у своєму Telegram, інформує УНН.
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“Звертаюся до столичної влади та правоохоронних органів забезпечити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу та гарантувати безпеку його учасникам”, — написала Денісова.
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Зокрема, омбудсмен звернулася до громадян з проханням бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації.
“Шануймо право кожної людини бути собою! Ми різні, але ми рівні!” — додала Денісова.
Нагадаємо
19 вересня, у столиці відбудеться Марш рівності, який проходитиме у центральній частині міста біля парку імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів, у заході візьмуть участь до десяти тисяч громадян.
Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого заходу.