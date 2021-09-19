Омбудсмен призвала правоохранителей обеспечить безопасность участникам Марша равенства в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала правоохранителей обеспечить соблюдение общественного порядка во время Марша равенства в Киеве. Об этом она сообщила в своем Telegram, информирует УНН.
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"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам", - написала Денисова.
Детали
В частности, омбудсмен обратилась к гражданам с просьбой быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.
"Уважайте право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные!" - добавила Денисова.
Напомним
19 сентября, в столице состоится Марш равенства, который будет проходить в центральной части города возле парка имени Тараса Шевченко. По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан.
Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций во время запланированного мероприятия.