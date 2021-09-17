На Марші рівності у Києві очікується до 10 тисяч учасників. У поліції повідомили про заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Поліція вживатиме посилені заходи безпеки під час недільного Маршу рівності у Києві, на якому очікується до 10 тисяч громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ.
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19 вересня, у столиці відбудеться Марш рівності, який проходитиме у центральній частині міста біля парку імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів, у заході візьмуть участь до десяти тисяч громадян.
Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого заходу.
Як повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський, у день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території, але ці заходи будуть діяти виключно для належного забезпечення порядку.
“Столична поліція готова до належного забезпечення правопорядку під час Маршу рівності. Будуть встановлені загороджувальні турнікети і фільтраційні пункти з металошукачами й пропускним режимом. Також на охорону публічної безпеки залучимо вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, а з метою недопущення провокацій чи конфліктних ситуацій між учасниками акції та іншими громадянами посилено нестимуть службу наряди поліції діалогу”, — сказав він.
Правоохоронці закликали громадян з розумінням поставитися до заходів безпеки та пов’язаних з ними обмежень та заздалегідь спланувати свій маршрут пересування містом.