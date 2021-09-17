На Марше равенства в Киеве ожидается до 10 тысяч участников. В полиции сообщили о мерах безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полиция будет принимать усиленные меры безопасности во время воскресного Марша равенства в Киеве, на котором ожидается до 10 тыс. граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.
Детали
19 сентября, в столице состоится Марш равенства, который будет проходить в центральной части города возле парка имени Тараса Шевченко. По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан.
Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций во время запланированного мероприятия.
Как сообщил начальник полиции Киева Иван Выгивский, в день проведения марша по определенному маршруту и рядом с ним правоохранители ограничат доступ к территории, но эти меры будут действовать исключительно для надлежащего обеспечения порядка.
"Столичная полиция готова к надлежащему обеспечению правопорядка во время Марша равенства. Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом. Также к охране публичной безопасности привлечем взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а с целью недопущения провокаций или конфликтных ситуаций между участниками акции и другими гражданами усиленно будут нести службу наряды полиции диалога", - сказал он.
Правоохранители призвали граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности и связанным с ними ограничений и заранее спланировать свой маршрут передвижения по городу.