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На Марше равенства в Киеве ожидается до 10 тысяч участников. В полиции сообщили о мерах безопасности

На Марше равенства в Киеве ожидается до 10 тысяч участников. В полиции сообщили о мерах безопасности

Киев  •  УНН

 • 13223 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полиция будет принимать усиленные меры безопасности во время воскресного Марша равенства в Киеве, на котором ожидается до 10 тыс. граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

19 сентября, в столице состоится Марш равенства, который будет проходить в центральной части города возле парка имени Тараса Шевченко. По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан.

Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций во время запланированного мероприятия.

Как сообщил начальник полиции Киева Иван Выгивский, в день проведения марша по определенному маршруту и рядом с ним правоохранители ограничат доступ к территории, но эти меры будут действовать исключительно для надлежащего обеспечения порядка.

"Столичная полиция готова к надлежащему обеспечению правопорядка во время Марша равенства. Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом. Также к охране публичной безопасности привлечем взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а с целью недопущения провокаций или конфликтных ситуаций между участниками акции и другими гражданами усиленно будут нести службу наряды полиции диалога", - сказал он.

Правоохранители призвали граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности и связанным с ними ограничений и заранее спланировать свой маршрут передвижения по городу.

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