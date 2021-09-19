Марш Рівності: у центрі столиці поліція зупинила колону противників Kyiv Pride

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Не дивлячись на дощ, учасники і прихильники ЛГБТ-спільноти вже формують колони і готуються до старту заходу об 11:00.

Також у центрі столиці збирається акція противників Маршу Рівності. Колону з націоналістів поліція зупинила в районі парку Шевченка.

Зазначимо, що на вході в усіх учасників перевіряють паспортні дані та наявність заборонених предметів, а преса пройшла обов'язкову акредитацію.

Нагадаємо

19 вересня, у столиці відбудеться Марш рівності, який проходитиме у центральній частині міста біля парку імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів, у заході візьмуть участь до десяти тисяч громадян.

Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого заходу.