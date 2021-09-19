Марш Равенства: в центре столицы полиция остановила колонну противников Kyiv Pride
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Участники Марша равенства в рамках Kyiv Pride собираются в центре Киева. Их охраняют усиленные отряды полиции, передает корреспондент УНН с места событий.
Детали
Несмотря на дождь, участники и сторонники ЛГБТ-сообщества уже формируют колонны и готовятся к старту мероприятия в 11:00.
Также в центре столицы собирается акция противников Марша равенства. Колонну из националистов полиция остановила в районе парка Шевченко.
Отметим, что на входе у всех участников проверяют паспортные данные и наличие запрещенных предметов, а пресса прошла обязательную аккредитацию.
Напомним
19 сентября, в столице состоится Марш равенства, который будет проходить в центральной части города возле парка имени Тараса Шевченко. По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан.
Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций во время запланированного мероприятия.