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Марш Равенства: в центре столицы полиция остановила колонну противников Kyiv Pride

Марш Равенства: в центре столицы полиция остановила колонну противников Kyiv Pride

Киев  •  УНН

 • 20821 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Участники Марша равенства в рамках Kyiv Pride собираются в центре Киева. Их охраняют усиленные отряды полиции, передает корреспондент УНН с места событий.

Детали

Несмотря на дождь, участники и сторонники ЛГБТ-сообщества уже формируют колонны и готовятся к старту мероприятия в 11:00.

Также в центре столицы собирается акция противников Марша равенства. Колонну из националистов полиция остановила в районе парка Шевченко.

Отметим, что на входе у всех участников проверяют паспортные данные и наличие запрещенных предметов, а пресса прошла обязательную аккредитацию.

Напомним

19 сентября, в столице состоится Марш равенства, который будет проходить в центральной части города возле парка имени Тараса Шевченко. По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан.

Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций во время запланированного мероприятия.

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