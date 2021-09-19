В Киеве начался Марш равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В центре Киева начался Марш Равенства в рамках Kyiv Pride, передает УНН.
Детали
Под лозунги "Свобода - это наша красота. Бок о бок вместе за равноправие" колонна двинулась в сторону бульвара Тараса Шевченко.
Сейчас точное количество участников Марша неизвестно. Ранее организаторы заявляли, что ожидают к 10 тыс. участников.
Как сообщал УНН, в центре столицы также собрались противники Kyiv Pride, их сдерживает полиция.
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Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций во время запланированного мероприятия.
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