У Києві розпочали демонтаж двох надбудованих поверхів Будинку профспілок

Демонтаж уже почався, почали зносити кілька стін, будівельний матеріал спускають за допомогою крану вниз. Як повідомили представники київської міської влади, демонтаж мають завершити за три місяці.

“Забудовник має понести відповідальність згідно із чинним законодавством ... Два поверхи будуть демонтовані. Після цього він має компенсувати місту всі затрати, які місто понесе”, — наголосив речник міського голови з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

Також Д.Білоцерковський написав на своїй сторінці у Facebook, що міська рада спільно з адміністрацією виграли всі суди у незаконного забудовника профспілок. Після чого на вимогу мера була розпочата процедура підготовки до демонтажу.

“Вулиця Хрещатик, в принципі, заненесена до реєстру, як пам’ятка архітектури і робити тут будь-що без відповідних погоджень не можна. Даний будинок не зданий в експлуатацію і, відповідно, жоден заклад громадського харчування, жоден інший закладу, в будинку, який не зданий в експлуатацію не має права на здійснення підприємницької чи будь-якої іншої діяльності”, — зазначив заступник міського голови Володимир Прокопів.