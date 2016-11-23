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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В Киеве начали демонтаж двух надстроенных этажей Дома профсоюзов

Киев • УНН

 • 10377 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Коммунальные работники начали демонтаж двух незаконно надстроенных этажей в здании Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в центре Киева, передает УНН.

В Киеве начали демонтаж двух надстроенных этажей Дома профсоюзов

Демонтаж уже начался, начали сносить несколько стен, строительный материал спускают с помощью крана вниз. Как сообщили представители киевской городской власти, демонтаж должны завершить за три месяца.

"Застройщик должен понести ответственность согласно действующему законодательству... Два этажа будут демонтированы. После этого он должен компенсировать городу все затраты, которые город понесет", - подчеркнул пресс-секретарь городского головы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

Также Д.Белоцерковец написал на своей странице в Facebook, что городской совет совместно с администрацией выиграли все суды у незаконного застройщика профсоюзов. После чего по требованию мэра была начата процедура подготовки к демонтажу.

"Улица Крещатик, в принципе, заненесена в реестр, как памятник архитектуры и делать здесь что-либо без соответствующих согласований нельзя. Данный дом не сдан в эксплуатацию и, соответственно, ни одно заведение общественного питания, ни одно другое заведение, в доме, который не сдан в эксплуатацию не имеет права на осуществление предпринимательской или любой другой деятельности", - отметил заместитель городского головы Владимир Прокопов.

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