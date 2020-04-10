У Києві провели пробне моніторингове ЗНО в онлайн-форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві 1793 школяри взяли участь в моніторинговому дослідженні "Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор якості шкільної освіти: готовність до державної підсумкової атестації з української мови, історії України, математики" в онлайн форматі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Заклади загальної середньої освіти Києва активно практикують дистанційне навчання. Для його вдосконалення Освітня агенція міста Києва провела моніторингове дослідження "Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор якості шкільної освіти: готовність до державної підсумкової атестації з української мови, історії України, математики" (ІІ етап) у формі онлайн-тестування”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що дослідження мало на меті визначити рівень готовності випускників до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, історії України та математики.
“8 квітня 2020 року проведено тестування з української мови, у якому взяли участь 1793 учні з 73 закладів освіти Києва. В інтерактивному режимі учням надіслали тест, який кожен учасник моніторингу отримав із множини завдань”, - повідомили у пресслужбі.
Також зазначається, що сьогодні, 10 квітня, буде проведено тестування з історії України чи математики, за вибором учня. Результати навчальних закладів розміщено на порталі онлайн-тестування Освітньої агенції міста Києва.
Нагадаємо, у разі проведення зовнішнього незалежного оцінювання у серпні, вступна кампанія буде продовжуватися до середини жовтня.