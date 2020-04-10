У Києві провели пробне моніторингове ЗНО в онлайн-форматі

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві 1793 школяри взяли участь в моніторинговому дослідженні "Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор якості шкільної освіти: готовність до державної підсумкової атестації з української мови, історії України, математики" в онлайн форматі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.