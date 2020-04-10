В Киеве провели пробное мониторинговое ВНО в онлайн-формате

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве 1793 школьника приняли участие в мониторинговом исследовании "Внешнее независимое оценивание - индикатор качества школьного образования: готовность к государственной итоговой аттестации по украинскому языку, истории Украины, математике" в онлайн формате. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службау КГГА.

"Учреждения общего среднего образования Киева активно практикуют дистанционное обучение. Для его совершенствования Образовательное агентство города Киева провело мониторинговое исследование "Внешнее независимое оценивание - индикатор качества школьного образования: готовность к государственной итоговой аттестации по украинскому языку, истории Украины, математике" (II этап) в форме онлайн-тестирования", - говорится в сообщении.

Указано, что исследование имело цель определить уровень готовности выпускников к сдаче внешнего независимого оценивания по украинскому языку, истории Украины и математике.

"8 апреля 2020 года проведено тестирование по украинскому языку, в котором приняли участие 1793 ученика из 73 учебных заведений Киева. В интерактивном режиме ученикам прислали тест, который каждый участник мониторинга получил из множества задач", - сообщили в пресс-служб.

Также отмечается, что сегодня, 10 апреля, будет проведено тестирование по истории Украины или математике, по выбору ученика. Результаты учебных заведений размещены на портале онлайн-тестирования Образовательного агентства города Киева.

Напомним, в случае проведения внешнего независимого оценивания в августе, вступительная кампания будет продолжаться до середины октября.

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