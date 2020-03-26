ЗНО у серпні та вступ до вишів у жовтні: чого очікувати учням
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У разі проведення зовнішнього незалежного оцінювання у серпні, вступна кампанія буде продовжуватися до середини жовтня. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
"Ми готові розпочати ЗНО у червні, липні і навіть в середині серпня. Якщо ми готові розпочати його в середині серпня, то закінчиться процедура оцінювання ЗНО і результати - у середині вересня. За таких умов вступна кампанія в заклади вищої освіти завершиться до середини жовтня", - сказала Мандзій.
Нагадаємо, за інформацією МОН, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні планують провести після 20-их чисел червня, до того часу учні матимуть змогу пройти пробне ЗНО.