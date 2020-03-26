ВНО в августе и поступление в вузы в октябре: чего ожидать ученикам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В случае проведения внешнего независимого оценивания в августе, вступительная кампания будет продолжаться до середины октября. Об этом заявила в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.
"Мы готовы начать ВНО в июне, июле и даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура оценивания ВНО и результаты - в середине сентября. При таких условиях вступительная кампания в высшие учебные заведения завершится к середине октября", - сказала Мандзий.
Напомним, по информации МОН, внешнее независимое оценивание в Украине планируют провести после двадцатых чисел июня, к тому времени ученики смогут пройти пробное ВНО.