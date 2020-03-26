ВНО в августе и поступление в вузы в октябре: чего ожидать ученикам

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97650 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102774 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104854 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103920 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112372 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100571 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105101 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106598 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130444 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВНО в августе и поступление в вузы в октябре: чего ожидать ученикам

ВНО в августе и поступление в вузы в октябре: чего ожидать ученикам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В случае проведения внешнего независимого оценивания в августе, вступительная кампания будет продолжаться до середины октября. Об этом заявила в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.

"Мы готовы начать ВНО в июне, июле и даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура оценивания ВНО и результаты - в середине сентября. При таких условиях вступительная кампания в высшие учебные заведения завершится к середине октября", - сказала Мандзий.

Напомним, по информации МОН, внешнее независимое оценивание в Украине планируют провести после двадцатых чисел июня, к тому времени ученики смогут пройти пробное ВНО.

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