У МОН розповіли коли випускники зможуть скласти ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні планують провести після 20-их чисел червня, до того часу учні матимуть змогу пройти пробне ЗНО. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
“Начальний рік в Україні закінчиться так, як передбачається чинним законодавством. Окрім випускників 11 класу. Для них закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту”, — сказала Мандзій.
Так, вона назвала два варіанти закінчення навчального року учнями 11 класу:
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- якщо у школу діти повернуться у травні, то у травні і проведуть пробне ЗНО, а основна сесія ЗНО розпочнеться після 20-их чисел червня;
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- якщо діти повернуться у школу у червні, то пробне ЗНО організують до початку основновної сесії, тобто до кінця червня.
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