У МОН розповіли коли випускники зможуть скласти ЗНО

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні планують провести після 20-их чисел червня, до того часу учні матимуть змогу пройти пробне ЗНО. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.

“Начальний рік в Україні закінчиться так, як передбачається чинним законодавством. Окрім випускників 11 класу. Для них закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту”, — сказала Мандзій.

Так, вона назвала два варіанти закінчення навчального року учнями 11 класу:

  • якщо у школу діти повернуться у травні, то у травні і проведуть пробне ЗНО, а основна сесія ЗНО розпочнеться після 20-их чисел червня;
  • якщо діти повернуться у школу у червні, то пробне ЗНО організують до початку основновної сесії, тобто до кінця червня.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий оглядовий курс “Карантин: онлайн-сервіси для вчителів” на платформі “Дія”.

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