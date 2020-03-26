В МОН рассказали когда выпускники смогут сдать ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Внешнее независимое оценивание в Украине планируют провести после двадцатого чисел июня, к тому времени ученики смогут пройти пробное ВНО. Об этом заявила в видеообращении и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.
“Начальный год в Украине закончится так, как предполагается действующим законодательством. Кроме выпускников 11 класса. Для них закончиться тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании”, — сказала Мандзий.
Так, она назвала два варианта окончания учебного года учащимися 11 класса:
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- если в школу дети вернутся в мае, то в мае и проведут пробное ВНО, а основная сессия ВНО начнется после двадцатого чисел июня;
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- если дети вернутся в школу в июне, то пробное ВНО организуют к началу основновнои сессии, то есть до конца июня.
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Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый обзорный курс “Карантин: онлайн-сервисы для учителей” на платформе “Дия”.