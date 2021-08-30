У Києві протягом минулої доби виявили понад 140 хворих на COVID-19. Одна людина померла

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 84 жінки віком від 18 до 92 років, 48 чоловіків віком від 18 до 82 років. А також 9 дівчаток від 1 до 17 років та 7 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус. А також 49 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали протягом минулої доби 69 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі — 36, Шевченківському — 24, Деснянському районі — 21 випадок.

Загалом, із початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5278 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 224 020. Подолали вірус 215 862 мешканці столиці.

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