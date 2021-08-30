В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 140 больных COVID-19. Один человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 148 больных коронавирусом. Один человек умер. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели 84 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет. А также 9 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом. А также 49 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 69 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 36, Шевченковском — 24, Деснянском районе — 21 случай.
В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5278 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 224 020. Преодолели вирус 215 862 жителя столицы.
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