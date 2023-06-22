У Києві пролунав вибух: палає багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Києві пролунав вибух, після якого виникла пожежа у багатоповерхівці. Попередньо відомо про витік газу, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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«Попередньо через витік газу стався вибух в
багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, загоряння на площі 150 м кв. Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей», - Сергій Попко, начальник КМВА.
Деталі
У ДСНС повідомляють, що ліквідація наслідків вибуху триває.
О 3:45 у Дніпровському районі по вул. Малишка Києва стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.
За оперативною інформацією зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.
Врятовано двоє. Триває гасіння пожежі на 7 та 8 поверхах за допомогою пожежної та спеціальної висотної техніки, а також пошук потерпілих.
Від ДСНС залучено 50 осіб та 12 одиниць техніки.