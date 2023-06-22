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В Киеве прогремел взрыв: пылает многоэтажка

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В Киеве прогремел взрыв, после которого возник пожар в многоэтажке. Предварительно известно об утечке газа, сообщает Киевская МВА, пишет УНН.

В Киеве прогремел взрыв: пылает многоэтажка

Цитата

«Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в 

многоэтажном жилом доме на двух этажах, возгорание на площади 150 м  кв. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей», - Сергей Попко, начальник КГВА.

Детали 

В ГСЧС сообщают, что ликвидация последствий взрыва продолжается. 

В 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышко Киева произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

По оперативной информации разрушено 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах. 

Спасены двое. Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших. 

От ГСЧС привлечено 50 человек и 12 единиц техники.

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