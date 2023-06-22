В Киеве прогремел взрыв: пылает многоэтажка

Цитата

«Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в

многоэтажном жилом доме на двух этажах, возгорание на площади 150 м кв. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей», - Сергей Попко, начальник КГВА.

Детали

В ГСЧС сообщают, что ликвидация последствий взрыва продолжается.

В 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышко Киева произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

По оперативной информации разрушено 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах.

Спасены двое. Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших.

От ГСЧС привлечено 50 человек и 12 единиц техники.