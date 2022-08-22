У Києві покажуть 17 унікальних українських прапорів

Цитата

«24 серпня у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності». Для загального огляду виставка буде доступною з 24 серпня, з 10:00 до 17:00, щодня, на другому поверсі музею», – ідеться в повідомленні.

Деталі

На виставці представлено 17 унікальних прапорів, зокрема: стяг, що підняли 1990 року біля Київської адміністрації; синьо-жовтий прапорець 1988 року з київського мітингу, який передав музею дисидент Олесь Шевченко; прапор України, що вперше підняли над Антарктидою 6 лютого 1996 року; фрагменти українського прапора зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля Слов’янська; прапор із донецького аеропорту з підписами українських захисників; прапор України, який волонтерка Вікторія Кононова врятувала та вивезла з окупованого Луганська; прапорець України, що був на навколоземній орбіті, та ін.

Доповнення

У стрімінговому музичному сервісі Spotify з'явився плейлист до Дня Незалежності України – UNITED24: Music for Ukraine.

До Дня Незалежності України у Києві створили квітник, присвячений турецькому безпілотнику "Байрактар".