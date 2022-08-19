У Spotify з'явився плейлист до Дня Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У стрімінговому музичному сервісі Spotify з'явився плейлист до Дня Незалежності України – UNITED24: Music for Ukraine. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
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"Нова співпраця UNITED24. Цього разу з одним із найбільшим стримінгових сервісів світу – Spotify. Там з‘явився плейлист UNITED24: Music for Ukraine. Його створили до Дня Незалежності України", – ідеться у повідомленні.
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За словами міністра, пісні оновлюватимуться щотижня. У плейлисті можна не лише послухати музику українських та іноземних виконавців, а ще й задонатити 24 долари на підтримку лікарів, додав Федоров.
Нагадаємо
1 серпня Spotify відкрив українцям доступ до подкастів.