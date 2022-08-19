В Spotify появился плейлист ко Дню Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В стриминговом музыкальном сервисе Spotify появился плейлист ко Дню Независимости Украины –UNITED24: Music for Ukraine. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.
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"Новое сотрудничество UNITED24. На этот раз с одним из крупнейших стриминговых сервисов мира – Spotify. Там появился плейлист UNITED24: Music for Ukraine. Его создали ко Дню Независимости Украины", – говорится в сообщении.
Детали
По словам министра, песни будут обновляться каждую неделю. В плейлисте можно не только послушать музыку украинских и иностранных исполнителей, но и задонатить 24 доллара на поддержку врачей, добавил Федоров.
Напомним
1 августа Spotify открыл украинцам доступ к подкастам.