В Spotify появился плейлист ко Дню Независимости Украины

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"Новое сотрудничество UNITED24. На этот раз с одним из крупнейших стриминговых сервисов мира – Spotify. Там появился плейлист UNITED24: Music for Ukraine. Его создали ко Дню Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Детали

По словам министра, песни будут обновляться каждую неделю. В плейлисте можно не только послушать музыку украинских и иностранных исполнителей, но и задонатить 24 доллара на поддержку врачей, добавил Федоров.

Напомним

1 августа Spotify открыл украинцам доступ к подкастам.