До Дня Незалежності: у Києві створили квітник, присвячений "Байрактару"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. До Дня Незалежності України у Києві створили квітник, присвячений турецькому безпілотнику "Байрактар". Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує УНН.
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"Побачити "залізного птаха" з квітів можна в Оболонському районі на розв’язці проспекту Степана Бандери і вулиці Богатирської. Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У КМДА зазначили, що до 24 серпня у кожному районі Києва з’явиться актуальна композиція. Для їхнього створення всього висадять 200 тисяч квітів.
Доповнення
У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Михайлу Булгакову.