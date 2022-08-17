До Дня Незалежності: у Києві створили квітник, присвячений "Байрактару"

Цитата

"Побачити "залізного птаха" з квітів можна в Оболонському районі на розв’язці проспекту Степана Бандери і вулиці Богатирської. Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У КМДА зазначили, що до 24 серпня у кожному районі Києва з’явиться актуальна композиція. Для їхнього створення всього висадять 200 тисяч квітів.

Доповнення

У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Михайлу Булгакову.