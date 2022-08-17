Ко Дню Независимости: в Киеве создали цветник, посвященный "Байрактару"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины в Киеве создали цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактару". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует УНН.
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"Увидеть "железную птицу" из цветов можно в Оболонском районе на развязке проспекта Степана Бандеры и улицы Богатырской. Для создания композиции площадью 265 кв. м высадили более 24 тысяч цветов", – говорится в сообщении.
Детали
В КГГА отметили, что к 24 августа в каждом районе Киева появится актуальная композиция. Для их создания всего высадят 200 тысяч цветов.
Дополнение
В Киеве со здания Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову.