Ко Дню Независимости: в Киеве создали цветник, посвященный "Байрактару"

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"Увидеть "железную птицу" из цветов можно в Оболонском районе на развязке проспекта Степана Бандеры и улицы Богатырской. Для создания композиции площадью 265 кв. м высадили более 24 тысяч цветов", – говорится в сообщении.

Детали

В КГГА отметили, что к 24 августа в каждом районе Киева появится актуальная композиция. Для их создания всего высадят 200 тысяч цветов.

Дополнение

В Киеве со здания Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову.