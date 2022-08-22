В Киеве покажут 17 уникальных украинских флагов

Цитата

«24 августа в Национальном музее истории Украины откроется выставка «Флаги Независимости». Для общего обзора выставка будет доступна с 24 августа, с 10:00 до 17:00, ежедневно, на втором этаже музея», – говорится в сообщении.

Детали

На выставке представлено 17 уникальных флагов, в частности: флаг, поднявшийся в 1990 году возле Киевской администрации; сине-желтый флажок 1988 года с киевского митинга, передавшего музею диссидент Олесь Шевченко; флаг Украины, впервые поднявший над Антарктидой 6 февраля 1996 года; фрагменты украинского флага с разрушенной оккупантами телебашни на горе Карачун у Славянска; флаг из донецкого аэропорта с подписями украинских защитников; флаг Украины, который волонтер Виктория Кононова спасла и вывезла из оккупированного Луганска; флажок Украины, который был на околоземной орбите, и т.д.

Дополнение

В стриминговом музыкальном сервисе Spotify появился плейлист ко Дню Независимости Украины – UNITED24: Music for Ukraine.

Ко Дню Независимости Украины в Киеве создали цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактар".