У Києві перевірили якість питної води: що відомо

Деталі

За його словами, ПрАТ АК «Київводоканал» забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, усі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, а процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку.

Що стосується якості повітря, то інформація, яку надає Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» щоденно публікується на сайті КМДА. Крім того, в застосунок «Київ Цифровий» інтегровано сервіс з моніторингу чистоти повітря, де також можна дізнатися про його стан.

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«Наприкінці травня пункти спостережень за станом повітря, встановлені у столиці, доповнили автоматизованою системою контролю радіаційного фону. Дані про стан екології у місті можна знайти на сайті Управління екології та природніх ресурсів КМДА», - сказав Микола Поворозник.

Нагадаємо

Київводоканал спростував інформацію про те, що водопровідна вода може бути небезпечна через наявність в ній холерної палички.