У Києві перевірили якість питної води: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Києві якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності – жодних відхилень від норм наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозника, інформує УНН.
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За його словами, ПрАТ АК «Київводоканал» забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, усі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, а процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку.
Що стосується якості повітря, то інформація, яку надає Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» щоденно публікується на сайті КМДА. Крім того, в застосунок «Київ Цифровий» інтегровано сервіс з моніторингу чистоти повітря, де також можна дізнатися про його стан.
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«Наприкінці травня пункти спостережень за станом повітря, встановлені у столиці, доповнили автоматизованою системою контролю радіаційного фону. Дані про стан екології у місті можна знайти на сайті Управління екології та природніх ресурсів КМДА», - сказав Микола Поворозник.
Нагадаємо
Київводоканал спростував інформацію про те, що водопровідна вода може бути небезпечна через наявність в ній холерної палички.