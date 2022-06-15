В Киеве проверили качество питьевой воды: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве качество питьевой воды контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности – никаких отклонений от норм на данный момент нет, водопроводная вода вполне безопасна. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует УНН.
Детали
По его словам, ЧАО АК «Киевводоканал» обеспечен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме, а процессы по водоподготовке проходят в установленном порядке.
Что касается качества воздуха, то информация, которую предоставляет Государственное учреждение «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» ежедневно публикуется на сайте КГГА. Кроме того, в приложение «Киев Цифровой» интегрирован сервис по мониторингу чистоты воздуха, где также можно узнать его состояние.
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«В конце мая пункты наблюдения за состоянием воздуха, установленные в столице, дополнили автоматизированной системой контроля радиационного фона. Данные о состоянии экологии в городе можно найти на сайте Управления экологии и природных ресурсов КГГА, - сказал Николай Поворозник.
Напомним
Киевводоканал опроверг информацию о том, что водопроводная вода может быть опасна из-за наличия в ней холерной палочки.